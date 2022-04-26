Краснодар, 26 апреля 2022, 12:50 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в ковид-стационары попали 96 новых пациентов, данные опубликованы 26 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 25 апреля, в статистику вошли 69 госпитализированных пациентов.
За последние сутки на Кубани подтвердили 61 случай заражения коронавирусом, это на два случая больше, чем накануне.
С начала пандемии в регионе официально подтвердили 257 497 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 244 888 человек, скончались 10 836 ковид-пациентов.
В ковид-стационарах Кубани лечение продолжают 929 человек, на ИВЛ находятся 39 пациентов, ещё один человек на ЭКМО.