Краснодар, , 12:50 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в ковид-стационары попали 96 новых пациентов, данные опубликованы 26 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 25 апреля, в статистику вошли 69 госпитализированных пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки на Кубани подтвердили 61 случай заражения коронавирусом, это на два случая больше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели 36 человек, в Кавказском районе – шесть, в Анапе и Тбилисском районе – по три, в Апшеронском, Динском, Калининском, Лабинском, — по два, в Сочи. Геленджике, Горячем Ключе, Ленинградском и Павловском районах – по одному заразившемуся», — сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе официально подтвердили 257 497 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 244 888 человек, скончались 10 836 ковид-пациентов.

В ковид-стационарах Кубани лечение продолжают 929 человек, на ИВЛ находятся 39 пациентов, ещё один человек на ЭКМО.