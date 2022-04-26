Краснодар, 26 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в ковид-стационары попали 96 новых пациентов, данные опубликованы 26 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 25 апреля, в статистику вошли 69 госпитализированных пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки на Кубани подтвердили 61 случай заражения коронавирусом, это на два случая больше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели 36 человек, в Кавказском районе – шесть, в Анапе и Тбилисском районе – по три, в Апшеронском, Динском, Калининском, Лабинском, — по два, в Сочи. Геленджике, Горячем Ключе, Ленинградском и Павловском районах – по одному заразившемуся», — сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе официально подтвердили 257 497 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 244 888 человек, скончались 10 836 ковид-пациентов.

В ковид-стационарах Кубани лечение продолжают 929 человек, на ИВЛ находятся 39 пациентов, ещё один человек на ЭКМО.