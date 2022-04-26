Дудинка, Красноярский край, , 12:49 — REGNUM В Красноярском крае бывший заместитель главы города Дудинка осуждена за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

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Установлено, что 5 августа 2019 года чиновница заключила контракт с одним из ООО на строительство моста в посёлке Волочанка Красноярского края на сумму более 13 млн рублей. В 2020 году строительство завершилось. Однако построенный мост не соответствует проектной документации, его использование было опасным.

Чиновница знала, что работы выполнены некачественно, однако подписала акты выполненных работ. Подрядчик получил деньги, предусмотренные контрактом. Дудинке был причинён ущерб на сумму более 13 млн рублей.

Деятельность подсудимой пресекли сотрудники краевого УФСБ. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, женщины на два года лишена права занимать определённые должности.

Как сообщало ИА REGNUM, председателю администрации города Ак-Довурак в Туве предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

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