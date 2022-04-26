Париж, 26 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Во втором туре выборов во Франции за Эммануэля Макрона проголосовали 85% мусульман, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Согласно опросу института общественного мнения во Франции (Ifop), мусульмане подавляющим большинством голосов (85%) проголосовали за Эммануэля Макрона во втором туре выборов после того, как они проголосовали за Жан-Люка Меланшона (69%) в первом туре.

Кроме того, 55% католиков во Франции проголосовали за Эммануэля Макрона во втором туре выборов.

Президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу на выборах президента, набрав 58,55% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поздравил президента Франции Макрона с победой на выборах.