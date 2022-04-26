Элиста, , 12:48 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек, выписаны с выздоровлением 37 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 26 апреля.

Набор для ПЦР-исследования Минобороны России

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 52 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние троих человек врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 51 067 носителей коронавируса, вылечились 49 890 ковид-пациентов. Зарегистрировано 839 летальных исходов среди заболевших COVID-19.