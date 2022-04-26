Элиста, 26 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек, выписаны с выздоровлением 37 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 26 апреля.

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Лечение в двух инфекционных стационарах получают 52 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние троих человек врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 51 067 носителей коронавируса, вылечились 49 890 ковид-пациентов. Зарегистрировано 839 летальных исходов среди заболевших COVID-19.