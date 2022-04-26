Кострома, , 13:08 — REGNUM Прирост цен в марте 2022 года в сравнении с декабрём на услуги в Костромской области оказался более внушительным, чем в Москве. Об этом со ссылкой на данные, представленные на пресс-конференции «Костромастата» 26 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прирост цен на услуги по регионам ЦФО ( март 2022 года в сравнении с февралём) Костромастат

Тарифы поднялись на 53% услуг, наблюдаемых статистиками. Так, ставка по потребительскому кредиту за этот период увеличилась в 1,8 раза. Санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 8%, ремонт жилья, автомобилей, химчистка вещей, фотоателье – на 6,7%, посещение яслей – на 6,1%.

Взносы на капитальный ремонт, аренда квартир стала дороже на 6%, медицинские услуги – на 5%. Неизменными остались тарифы на ЖКХ, среднее и высшее образование, услуги, связанные с физкультурой и спортом.

В целом, с начала года цены на услуги в Костромской области выросли на 8,8%, что является самым существенным подъёмом среди регионов ЦФО. Второе место по удорожанию этой категории потребительских расходов заняла Москва (8,2%). Для сравнения, в Ивановском регионе прирост составил 6,5%, в Ярославской – 6%. Меньше всего цены на услуги выросли в Тульской области – на 3%.

Рост цен на непродовольственные товары за этот период в Костромской области составил 8,2% (13 место по ЦФО), на непродовольственные – 14% (8 место).

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