Варшава, , 12:46 — REGNUM Европейскому союзу стоит подумать о введении сбора за использование российских энергоносителей. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

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Она отметила, что «не все страны могут быть готовы» отказаться от российских энергоносителей, как это делает Польша, поэтому будет целесообразным ввести своеобразный налог.

«Решение, которое мы будем предлагать на саммите ЕС, — введение своеобразного российского ETS (European Union Emissions Trading System)», — цитирует РИА Новости министра.

Москва пояснила, что таким образом Варшава хочет «повысить заинтересованность» и мобилизовать страны «к как можно скорому уходу от российских энергоносителей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель польского министра иностранных дел Шимон Шинковский заявил, что Польша в течение ближайших месяцев запретит поставки российских газа и угля. Своими действиями Варшава намерена «подать хороший пример и побудить другие страны поступить так же».

При этом замглавы МИД Польши признал, что такое решение не сможет оказать значительного влияния на экономику России и добавил, что такое эмбарго будет иметь смысл только при совместном его введении странами Европы.