Москва, , 12:45 — REGNUM Несмотря на значительные усилия, очередь из детей-сирот на получение жилья в России сохраняется. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

Игорь Краснов Kremlin.ru

«Несмотря на значительные усилия, не удаётся ликвидировать почти двухтысячную очередь на получение жилья детьми-сиротами. Наиболее напряжённая ситуация в настоящее время сложилась в Иркутской области, Кемеровской области (Кузбассе), Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях», — заявил Краснов.

Во многих регионах, в том числе по инициативе прокуроров, увеличивается финансирование, предоставляется для проживания квартиры маневренного фонда. Компенсации по оплате услуг ЖКХ, а также ряд других мер, отметил он.

«Вместе с тем в виду отсутствия застройщиков и повышения стоимости стройматериалов полное освоение предоставленных бюджетных средств могли обеспечить лишь 38 регионов. При этом в республиках Ингушетия, Калмыкия, Алтае, Кабардино-Балкарской республике, Алтайском крае, городе Севастополе израсходованы менее 50% выделенных на эти цели денежных средств», — подчеркнул генпрокурор.

Краснов предложил в связи с этим ускорить принятие инициативы о предоставлении детям-сиротам сертификатов на получение жилья, которая проходит финальную стадию согласования в правительстве.