Каракас, , 12:45 — REGNUM Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подчеркнула важность диалога между правительством Венесуэлы и частным бизнес-сектором для преодоления последствий пандемии коронавируса и восстановления экономической и производственной сферы страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Делси Родригес Eneas De Troya

Во время проведения в Каракасе Форума социального диалога вице-президент отметила, что экономическая, торговая и финансовая блокада, введенная США, оказала сильное влияние на экономику Венесуэлы, особенно в деловом секторе и в области зарплаты рабочих.

Родригес осудила введение более 500 односторонних принудительных мер против Венесуэлы, в основном в области государственных финансов, транспорта и здравоохранения, как в частном секторе, так и в учреждениях исполнительной власти.

Усиление санкций нанесло прямой удар по доступу страны к продовольствию и лекарствам, а также по ее производственному потенциалу, а вместе с ним и по системе оплаты труда и социальных пособий для работников, которые еще больше пострадали от пандемии, сказала вице-президент Венесуэлы.

Она напомнила, что для борьбы с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения власти установили прямую связь с частными клиниками с целью создания единой программы по борьбе с коронавирусом.