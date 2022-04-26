Москва, 26 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Ответом Казахстану на его русофобскую позицию может стать ограничение транзитных потоков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Лучшее давление на Казахстан — это перекрыть этому государству транзит в Европу, особенно нефти», — заявил эксперт.

Можно было бы закрыть на ремонт КТК (Каспийский трубопроводный консорциум — ИА REGNUM) по экологическим причинам, например, утечки нефти. И не открывать, пока Казахстан не изменит свою позицию, отметил Александров. Важным элементом давления также является контроль над транзитом казахстанских грузов железнодорожным транспортом, который можно затормозить из-за ограничений, вызванных санкциями ЕС, считает политолог.

«Объяснить это тоже можно очень просто — это ответные санкции на запрет наших автомобильных перевозок», — заключил эксперт.

Напомним, что в Казахстане стала всё более активно проявляться русофобия. Ранее представители казахстанских элит заявили о том, что поддержат санкции против России.