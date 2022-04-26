Магас, 26 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Ингушетии планируется создание новой спортивной академии — первой в ингушском национальном виде боевых искусств, который по-ингушски звучит как шод сан лат, что в переводе означает сочетание ударной и бросковой техник. Академию так и назовут «Шодсанлат», сообщил глава минспорта республики Али Дошхоклоев.

Кристина Уколова ИА REGNUM В секторе «Спорт»

Он рассказал ТАСС, что уже поданы документы в федеральное ведомство по двум объектам, которые намереваются построить в 2023 году в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы: физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом в селе Барсуки и первой академии национального ингушского вида спорта «Шодсанлат» в Магасе.

Всего, по данным министра, в Ингушетии необходимо построить «примерно 14 ФОКов, 50 многофункциональных спортивных площадок, десять футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетичетическими беговыми дорожками».