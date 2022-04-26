Киев, , 12:44 — REGNUM В Сети появилось видео диалога украинской бабушки с вооружённым националистом, сообщает 26 апреля RT.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

На кадрах молодой мужчина, автор видео, пытается застыдить пожилую женщину за то, что она разговаривает на русском языке.

«А чего я должна размовлять? Хочу — размовляю, не хочу — не размовляю», — отвечает бабушка. Она сказала, что не хочет говорить с автором видеоролика, потому что он взял в руки оружие, чтобы убивать людей. На лозунг «Слава Украине» женщина ответила, что слава и Украине, и России.

«Киевская Русь была и будет! Ты запомнил это?» — спросила женщина.