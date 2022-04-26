Киев, 26 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Сети появилось видео диалога украинской бабушки с вооружённым националистом, сообщает 26 апреля RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

На кадрах молодой мужчина, автор видео, пытается застыдить пожилую женщину за то, что она разговаривает на русском языке.

«А чего я должна размовлять? Хочу — размовляю, не хочу — не размовляю», — отвечает бабушка. Она сказала, что не хочет говорить с автором видеоролика, потому что он взял в руки оружие, чтобы убивать людей. На лозунг «Слава Украине» женщина ответила, что слава и Украине, и России.

«Киевская Русь была и будет! Ты запомнил это?» — спросила женщина.