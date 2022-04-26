Москва, 26 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. ЕС и ОБСЕ, в отличии от России, не в состоянии эффективно урегулировать конфликты на постсоветском пространстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

«Мы видим более эффективную возможность урегулирования конфликтных ситуаций при непосредственном участии России и, соответственно, конфликт в Нагорном Карабахе разрешается при её активной роли. А в случае с ЕС или ОБСЕ мы можем получить только затягивание конфликта. Эти международные институты не приносят ничего конструктивного, а наоборот, с одной стороны, имеют лишь желание укрепить своё влияние в регионе, и с другой стороны — получить дополнительный пиар, хайп и поддержку диаспор, которые находятся на территории ЕС», — сказал эксперт.

Напомним, что глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ изначально не была создана для решения конфликта и в дальнейшем её деятельность была парализована.