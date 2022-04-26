Арамиль, Свердловская область, , 12:46 — REGNUM Полиция и МЧС опровергли версию о взрыве газа в пристрое многоквартирного дома в Армавили Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в разных ведомствах.

Пожар 61.mchs.gov.ru

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть областного Главка полиции в 10:51 по местному времени (08:51 мск). Произошло возгорание, с которым сотрудники МЧС уже справились. Горелых отметил, что происшествие не носит криминальный характер. Вероятнее всего ЧП связано с нарушением правил эксплуатации газового оборудования. Также рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Трехлетний ребенок мог поджечь игрушки.

К тушению пожара привлекались две единицы техники и семь человек личного состава, сообщили в МЧС России по Свердловской области. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожар локализовали в течении 20 минут. Информация о том, что данному возгоранию предшествовал взрыв не соответствует действительности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел утром 26 апреля. Пострадали двое взрослых и ребенок. Их госпитализировали с ожогами.

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