Кемерово, , 12:41 — REGNUM В Кемеровской области организована проверка после обрушения перекрытий производственной площадки «ЕВРАЗ ЗСМК». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, что в Новокузнецке произошло обрушение перекрытий в здании ремонтно-металлургического цеха «ЕВРАЗ Западно-Сибирского металлургического комбината».

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«25 апреля 2022 года при выполнении ремонтных работ подрядной организацией в помещении непроизводственного назначения на территории акционерного общества «ЕВРАЗ ЗСМК» в Новокузнецке произошло частичное обрушение перекрытий. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Ход и результаты начатой проверки находятся на контроле прокурора области.