Белгород, , 12:42 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки госпитализировали 50 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 93 человека. Общее количество подтверждённых случаев COVID-19 в регионе достигло 129 520.

Влажная уборка палат Александр Куликов © ИА REGNUM

По данным регионального оперштаба, лечатся в стационарах 213 пациентов, получают амбулаторную помощь 882 жителя. Выздоровели после инфекции 126 204 человека. Осложнения после коронавируса стали причиной смерти 2 221 пациента, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за последние сутки.

Двукратные прививки от COVID-19 сделали 1 021 994 человека, всего на вакцинацию подано 1 100 502 заявки.