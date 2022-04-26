Тирасполь, , 12:38 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский (ПМР) 26 апреля ввёл красный уровень террористической опасности в республике. Об этом сообщает телеканал «ТВС Приднестровье».

Приднестровье

По данным журналистов, Красносельский созвал заседание Совбеза. Он сообщил о трёх террористических актах в республике: обстрел здания министерства госбезопасности в Тирасполе, воинской части в районе села Парканы и подрыв вышек радиотелецентра «Маяк».

Сообщается, что члены Совбеза признали уровень опасности в республике критическим и поддержали введение красного уровня. Указ о его введении готовится.

Сегодня также президент Молдавии Майя Санду созвала членов Совбеза на заседание.

Стоит отметить, что ранее советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призвал атаковать российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье.