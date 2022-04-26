История вопроса

Утром 15 января произошло ЧП в школе № 127. Двое мужчин в масках напали на учительницу и учеников. На момент происшествия в учреждении находились 743 человека. Все они эвакуированы. По официальным данным, от рук налётчиков пострадали девять человек: восемь детей и один педагог. Все они получили ножевые ранения. Трое школьников госпитализированы. Остальным медпомощь оказывается на месте. О развитии событий - в новостях сюжета