Владикавказ, , 12:36 — REGNUM В Северной Осетии ожидают своей очереди на пересечение российско-грузинской границы в пункте пропуска «Верхний Ларс» более 1600 большегрузных автомобилей. Из-за ранее неоднократно закрывавшегося из-за непогоды движения по Военно-Грузинской дороге машины подолгу стоят в ожидании таможенного и пограничного контроля.

Верхний Ларс © Sputnik

Работники этих ведомств работают в напряженном режиме в том числе и из-за увеличения транспортного потока в этом направлении. Пропускная способность таможни остается на прежнем уровне до 900 грузовиков в сутки, пишет ТАСС.

«Дороги открыты, таможенные и пограничные службы — в повышенном режиме. На Военно-Грузинской дороге количество транспорта, ожидающего в очереди на проезд, составляет 1 603 единицы. Водителям оказывается необходимая помощь», — доложил о ситуации в районе в ходе еженедельного аппаратного совещания при главе РСО-Алании Сергее Меняйло вице-премьер региона Ирбек Томаев.

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