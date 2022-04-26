Владикавказ, 26 апреля 2022, 12:36 — REGNUM В Северной Осетии ожидают своей очереди на пересечение российско-грузинской границы в пункте пропуска «Верхний Ларс» более 1600 большегрузных автомобилей. Из-за ранее неоднократно закрывавшегося из-за непогоды движения по Военно-Грузинской дороге машины подолгу стоят в ожидании таможенного и пограничного контроля.
Работники этих ведомств работают в напряженном режиме в том числе и из-за увеличения транспортного потока в этом направлении. Пропускная способность таможни остается на прежнем уровне до 900 грузовиков в сутки, пишет ТАСС.
Читайте также: В Северной Осетии на границе с Грузией скопилось около 2400 фур