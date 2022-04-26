Москва, 26 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В РФ проблему нехватки импортного сырья и комплектующих острее всего почувствуют на себе работники автомобильного бизнеса и энергетики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал результаты исследования, которое показало, что в РФ больше 42% представителей рабочих профессий, так называемых «синих воротничков», опасаются потери доходов из-за экономической нестабильности.

Рабочий

«В любой экономический кризис люди имеют высокий риск потерять стабильность, будь то официальная работа или подработка, так как в ситуации неопределенности сложно строить какие-либо планы наперед. Тем не менее статистика показывает, что теневой сектор экономики в каждый кризис значительно увеличивается, когда люди, теряя официальную работу, ищут другие варианты заработка или дополнительной подработки, – сказал Порочкин. — Прогнозы по безработице варьируются от 6 до 10% к концу 2022 года. На данный момент сказать о том, что будет через даже год, очень сложно. Ведь сейчас проблема именно в поставках из-за границы сырья, товаров и комплектующих для производств, и на данный момент не до конца ясно, как будет развиваться эта ситуация. Острее всего эту проблему почувствуют рабочие автомобильного бизнеса, энергетики и добычи сырья».

По словам Порочкина, в перечисленных отраслях кризис, скорее всего, коснется и «белых» и «синих воротничков».

«Но, как правило, людям рабочих специальностей порой подработку найти гораздо проще, чем офисным сотрудникам», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области зафиксирована сложная ситуация в отрасли производства автомобилей и автокомпонентов – в режиме частичного или полного простоя находятся 18 компаний.