Париж, 26 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Во время беседы со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о поддержке Украины и «усилении европейских санкций против России», передает BFM TV.

(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан

Жан-Ив Ле Дриан отметил решимость Франции продолжать оказывать поддержку, оказываемую Украине во всех областях. В этой связи министр сослался на решения президента Франции о поставке военной техники украинским силам, в частности, в области артиллерии.

Главы МИД Франции и Украины обсудили параметры усиления европейских санкций против России, поддержанных французским председательством в совете ЕС.

Стороны обсудили ситуацию в Мариуполе. Жан-Ив Ле Дриан повторил просьбу Франции о свободном передвижении гражданского населения и доступе к гуманитарной помощи в этом городе, так и на остальной территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД Франции и Украины в ходе телефонного разговора обсудили новые санкции в отношении России.