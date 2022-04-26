Москва, , 12:35 — REGNUM С предложением к представителям частного бизнеса о вхождении их в состав акционеров оператора перспективной российской спутниковой группировки «Сфера» обратился глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он заявил об этом 26 апреля в ходе международного навигационного форума «Сфера».

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

«Мы предлагаем после формирования оператора и окончательного его юридического оформления, предлагаем вам войти в состав акционеров данного оператора», — приводит его слова ТАСС.

Также Рогозин указал, что Роскосмосу в этом случае необходим «единый кулак», способный выступать и в качестве заказчика, чтобы чувствовать потребности рынка и заказывать новые аппараты, а также новые конфигурации орбитальных группировок.

Кроме того, глава госкорпорации добавил, что также нужна гибкая структура, совмещающая интересы партнерства между частными компаниями и Роскосмосом в переговорах с российским правительством по обеспечению дальнейшего развития проекта «Сфера» и в целом орбитальной группировки России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай намерен создать системы мониторинга и обороны, защищающие планету от опасностей, связанных с околоземными астероидами