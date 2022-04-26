Терновский район, Воронежская область, , 12:34 — REGNUM Уголовное дело по факту халатности должностных лиц возбуждено в Воронежской области в связи с убийством двоих детей в селе Терновка, сообщили 26 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Двое братьев семи и восьми лет были убиты в квартире, в которой проживали, в селе Терновка. Подозреваются в убийстве 28-летняя мать мальчиков и её 32-летний брат. В настоящее время они находятся под стражей, в ближайшее время им намерены предъявить обвинение.

Следствие полагает, что у чиновников системы профилактики были основания для проведения индивидуальной работы с этой семьёй, однако достаточных мер предпринято не было, что могло в последствии привести к трагедии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, расследование данного уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.