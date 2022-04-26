Москва, , 12:34 — REGNUM Значительная часть иностранного бизнеса, ушедшего из РФ, вернется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы S& P Global Market Intelligence о том, что РФ потребуется около 10 лет, чтобы вернуть экономику к уровню 2021 года.

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«Сейчас делать прогноз относительно ВВП очень сложно. При текущих санкциях и при условии того, что зарубежные инвесторы и бизнес в Россию не вернутся, — да, с прогнозом можно согласиться. Хотим мы того или нет, но российская экономика довольно сильно интегрирована с Европой и США. И для восстановления экономики в этом случае понадобятся годы, — сказал Ковригин. — Однако если хотя бы часть зарубежного бизнеса вернётся, то прогноз надо будет сильно корректировать в сторону улучшения. Немало западных брендов заявляют о «приостановке деятельности», но не о прекращении. Многие зарубежные предприятия в России отправили работников в отпуск по причине вынужденного простоя, но не уволили. Убеждён, что значительная часть иностранного бизнеса вернётся. Это станет понятно по осени».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу S& P, в 2022 году ВВП России упадет на 11,1%.