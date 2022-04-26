Омск, 26 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Массовые праздничные мероприятия пройдут в Омской области 1 мая и 9 мая, в День Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

Уточняется, что на заседании 26 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19 разрешил провести в регионе массовые мероприятия, посвящённые празднику Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Разрешение касается конкретных мероприятий, организуемых федерацией профсоюзов и органами власти.

Как сообщало ИА REGNUM, «ковидный» режим повышенной готовности в Омской области продлён до 31 мая. Сохраняется масочный режим.

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