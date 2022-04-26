Матвеевский район, Оренбургская область, , 12:33 — REGNUM В Оренбургской области полиция выясняет обстоятельства несчастного случая, который произошел с пожилым мужчиной. Оренбуржец едва не погиб, распиливая железную бочку. С травмами и в шоковом состоянии он госпитализирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Железная бочка пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, мужчина находился на приусадебном участке и пытался распилить 200-литровую металлическую бочку. По предварительной версии, в процессе распила бочки электроинструментом выскочила искра, при совмещении с металлической мелкой стружкой и парами нефтепродуктов произошел хлопок. Пенсионера отбросило на несколько метров, а бочка взлетела вверх.

Мужчина со множественными переломами, ушибом грудной клетки и травматическим шоком находится в больнице.