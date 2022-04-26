Москва, , 12:33 — REGNUM В скором будущем курс доллар может подняться до 100, а то и 150 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал опросы, которые показали, что больше 50% жителей РФ ждут, что курсы доллара и евро по отношению к рублю скоро вырастут.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время на самом деле есть несколько курсов рубля. К примеру, курс Центробанка на сегодня составляет около 73 рублей. В коммерческих банках вы можете купить наличные доллары, но уже примерно по 82 рубля. У моего брокера в США курс рубля 76 рублей за доллар. В плане курса рубля все очень искусственно. ЦБ его сделает любым, – сказал Головченко. — Но это все пока у нас такие высокие цены на сырье в мире и пока ЦБ сдерживает курс в тисках ряда правил и ограничений. И пока бюджету хватает денег».

Но, как полагает эксперт, скоро может всё поменяться.

«И тогда реальный курс может быть и 100 рублей, и 150 рублей за доллар. Я уверен, что такой курс (73 рубля за доллар) – это очень ненадолго. Может, до лета. А может, и в мае уже увидим доллар по 90», – убежден Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, утром 26 апреля курс евро на Московской бирже опустился ниже 76 рублей.

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