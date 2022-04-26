Бейрут, 26 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Власти США заблокировали ряд проектов, направленных на развитие энергетического комплекса Ливана. Об этом 26 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление заместителя генеральского секретаря Хезболлы Наима Кассема.

Плакат «Хезболла»

По его словам, Белый дом США «наказывает» Ливан за его независимую политику.

«Вашингтон поручил Всемирному банку не давать кредит Ливану на поставки электроэнергии из Иордании и газа из Египта. Америка готова пойти на то, чтобы весь ливанский народ голодал, чтобы проводить свою политику, отвечающую интересам Израиля», — заявил Наим Кассем.