Новосибирск, 26 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Новосибирске после майских праздников подрядчик продолжит работы по окончательному оформлению парка у новой ледовой арены. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

«Проверил, как идёт строительство парка у ледовой арены. Готовность проекта — 65%, — написал Локоть в своём телеграм-канале. — Сегодня уже видно, насколько грандиозной будет эта зона отдыха новосибирцев — её площадь более 15 гектаров. Несомненно, парк станет объектом притяжения для горожан и гостей Новосибирска, войдет в туристические маршруты».

Он уточнил, что это только первый этап развития прибрежной территории реки Обь.