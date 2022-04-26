Буэнос-Айрес, , 12:31 — REGNUM Аргентинская организация Corriente Peronista Descamisados (сторонники движения т. н. «перонизма» — прим. ИА REGNUM) поддержала решение Никарагуа выйти из Организации американских государств и выразила солидарность с народом этой страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Буэнос-Айрес, Аргентина (сс) Phillip Capper

В своем заявлении организация назвала позицию, занятую правительством президента Даниэля Ортеги, суверенной и смелой, и выразила мнение, что «ОАГ и гегемонистские СМИ являются инструментами угнетения со стороны имперской власти».

Также перонисты осудили участие генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро в государственном перевороте в Боливии в 2019 году, попытку военного вмешательства в Венесуэлу, решение поддержать блокаду США против Кубы, клеветнические кампании и многочисленные санкции, введенные против различных стран. По мнению организации, всё это является частью отчаянных действий США, которые пытаются сломить необратимое решение таких стран, как Никарагуа, построить суверенную родину.

В заявлении также указывается, что администрация Джо Байдена своей политикой вмешательства систематически нарушает принцип суверенного равенства государств, поскольку она применяет преступную экономическую, коммерческую и финансовую блокаду против других стран.

Кроме того, указывается, что в то время как ОАГ продвигает незаконные, принудительные и односторонние меры, Вашингтон финансирует более чем на 1,5 миллиона долларов подрывную деятельность никарагуанской оппозиции.

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