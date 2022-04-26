Пекин, , 12:28 — REGNUM Сравнения нынешнего Китая и нацистской Германией, сделанные министром обороны Австралии, безумны и направлены на очернение КНР. Об этом 26 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Некоторые австралийские политики привыкли преследовать свои политические интересы путём безумных заявлений, которые очерняют Китай и призывают к войне», — сказал дипломат.

Он добавил, что для китайского народа и международного сообщества подобные подлые поступки очевидны.

Ранее телеканал ABC сообщил, что глава минобороны Австралии Питер Даттон сравнил растущие амбиции сегодняшнего Китая с амбициями нацистской Германии в 1930-х годах.

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