Москва, , 14:01 — REGNUM Российский рэпер Sqwoz Bab (Марат Мингазов) поделился новым мини-альбомом под названием «Записки о любви». Премьера проекта состоялась на всех музыкальных площадках 26 апреля.

Sqwoz Bab Кадр из интервью для GQ

Опубликованный релиз включил в себя шесть треков, отсылающих преимущественно к любовной лирике. Среди гостей микстейпа числятся Эльдар Джарахов и Феликс Котло.

Напомним, что Sqwoz Bab начал сольную музыкальную деятельность в 2017 году. Массовое признание получил в конце 2020 года, выпустив хит под названием «Ауф».

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