Ангарск, Иркутская область, 26 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ангарске вынесен приговор мужчине за совершение тяжких преступлений в отношении девушек. Подробности 26 апреля сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Иркутской области.

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Следователям СК удалось доказать причастность мужчины к совершению преступлений в отношении трех девушек. Два нападения были совершены еще в 2013 году, третье в 2020. Мужчина действовал по одной схеме: нападал на девушек возле подъезда, угрожая убийством, совершал преступления сексуального характера, после чего забирал их личные вещи – сумки, ювелирные украшения.

Подозреваемый был задержан в августе 2021 года.

Ангарский городской суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 гола ангарский маньяк, отбывающий наказание за убийства более 80 женщин, был этапирован в СИЗО-1 Иркутска. Необходимость в этом возникла в связи со вновь открывшимися обстоятельствами: приговорённый к пожизненному сроку Михаил Попков написал явки с повинной в совершении ещё ряда преступлений в Ангарске. Своим сокамерникам преступник хвастался, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

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