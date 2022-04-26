Москва, 26 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Роскосмос намерен начать запуск космических аппаратов группировки «Беркут» с 2025 года, заявил первый заместитель главы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

«Обзорные аппараты «Беркут» — надеемся с 2025 года начать их запуск», — сказал он на Международном навигационном форуме «Сфера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская программа «Сфера» будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять — наблюдения.