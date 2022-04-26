Симферополь, , 12:24 — REGNUM Действие уровня высокой террористической опасности в приграничных муниципалитетах Республики Крым продлено до 11 мая, об этом 26 апреля сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции продолжается обострение ситуации на российско-украинской границе, нарастают террористические угрозы, обусловленные активизацией деятельности украинских радикальных структур», — написал Аксёнов.

Высокий — жёлтый — уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 26 апреля до 20:00 11 мая на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым, а также на подведомственных объектах министерства транспорта Республики Крым, министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, министерства здравоохранения Республики Крым, министерства топлива и энергетики Республики Крым, министерства промышленной политики Республики Крым, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Глава Крыма подчеркнул, что в регионе обстановка — спокойная, ситуация находится под контролем властей.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности в приграничных муниципалитетах Крыма был введён с 11 апреля на 15 суток.