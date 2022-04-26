Пенза, 26 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Пензенской области 27 апреля ожидается гроза с порывами ветра до 18 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на метеослужбы.

Гроза в городе

По прогнозам синоптиков, ночью 27 апреля в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит +12…+14 градусов. Днем вероятен кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы южного ветра достигнут 15-18 м/с. Воздух прогреется до +21 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области с 27 апреля синоптики прогнозируют кратковременные дожди грозы. Температура воздуха днем может составить +26 °C.

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