Ульяновск, , 12:24 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые травяные пожары, за сутки площадь возгорания составила 2,4 гектара. Об этом сообщает управление МЧС.

Скошенная трава Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Спасатели констатируют, что с потеплением растёт число загораний сухой травы и мусора. За последние сутки, 25 апреля, зарегистрировано 26 загораний сухой травы на площади 2,416 гектара.

Кроме того, подтверждены четыре термические точки: две – в Карсунском районе, по одной – в Новоульяновске и Старомайнском районе. Все они ликвидированы.

Спасатели напоминают об опасности пала сухой травы, поясняя, что огонь может мгновенно перекинуться на дом и перерасти в пожар.

Напомним, что в Минприроды России ранее напомнили об ответственности губернаторов за пожаротушение.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 – 24 апреля в Ульяновске произошло 26 пожаров, в том числе 20 возгораний сухой травы. Площадь пожара достигала 3 гектаров.

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