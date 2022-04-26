Грайворонский район, Белгородская область, 26 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Строительные бригады восстанавливают повреждённые домовладения в Головчино Белгородской области. Фотографиями последствий обстрела со стороны Украины поделился 26 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Разрушенная постройка

Глава региона встретился с жителями села, которое подверглось обстрелу в ночь на 26 апреля. По словам губернатора, оперативные службы начали свою работу сразу после того, как здесь услышали первый взрыв. Разрушения получили несколько нежилых построек и 12 домов.

«Самое главное для меня, что мирные жители не пострадали. Всё остальное восстановим. Строительные бригады делают соответствующие замеры, вставляют окна и восстанавливают хозпостройки», — написал губернатор.

Всего, по данным властей, в Грайворонском городском округе пострадало 92 дома и 29 автомобилей. Уже восстановлены 26 домов, работы в ещё восьми домах будут завершены 26 апреля.