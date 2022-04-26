Таллин, 26 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Запад должен активнее помогать Украине, вводя более жесткие санкции и эмбарго против России, поставляя Киеву оружие и вывозя с территории бывшей советской республики зерно на фоне грядущего мирового голода, пишет президент Эстонии Алар Карис в статье, вышедшей 26 апреля в европейской версии Politico.

Teet Malsroos Алар Карис

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«Важно, чтобы мы начали помогать Украине эффективнее, нагляднее и смелее», — заявил Карис, по словам которого, цель России, начавшей операцию по денацификации Украины, состоит в том, чтобы «уничтожить существующее украинское государство», тогда как цель Запада в том, чтобы «не допустить этого».

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«Пришло время избавиться от страха и начать принимать смелые решения», — продолжил президент Эстонии.

Он напомнил, что у Украины как члена ООН есть «неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону» и что все те, для кого Устав ООН — это краеугольный камень международных отношений, должны ей в этом помочь.

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В связи с этим Карис указывает на то, что Запад должен сделать, что в его силах, чтобы операция России на Украине была сопряжена со столь большими издержками, что Москва в конечном счете пойдет на попятную.

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«Экономические санкции должны быть жесткими и эффективными, без исключения, и вводиться они должны без промедления», — подчеркнул он.

«Пришло время для обсуждений, которые предполагают нестандартное мышление. Нам нужно нефтяное эмбарго, и ввести его нужно прямо сейчас», — добавил он.

Карис напомнил, что, покупая у России энергоносители, ЕС финансирует российскую операцию по денацификации Украины: 60% экспорта нефти из России приходится на Европейский союз, тогда как за прошедший год она заработала €180 млрд на продаже сырой нефти и нефтепродуктов.

Что касается газа, то Эстония выступила со своим предложением, согласно которому плата за российский газ будет осуществлять по принципу «эскроу»: часть средств будет направляться непосредственно в Россию, а другая часть будет перечисляться на отдельный счет, средства с которого могут впоследствии быть использованы для восстановления Украины.

Кроме того, кризис на Украине чреват голодом, в связи с чем Запад мог бы оказать прямую поддержку, по приглашению правительства Украины, чтобы порт Одессы оставался открытым для украинских судов-зерновозов. По информации Киева, в стране имеется есть 20 млн метрических тонн зерна в элеваторах — вероятно, 50 млн, если учесть урожай этого года — и если оно останется в хранилищах, в ближайшие годы сева не будет. Перевезти такое количество на мировой рынок по железной дороге невозможно — его просто слишком много.

«Западные страны должны установить военное присутствие в части Чёрного моря для обеспечения безопасного движения торговых судов и судов с гуманитарной помощью. Наверняка кто-то возразит против этого и скажет, что никто не стал бы так рисковать. Но, в конце концов, это вопрос нашей готовности удовлетворить гуманитарные потребности. А где есть воля, там и способ», — подчеркнул Карис.

Украина также нуждается в оружии для самообороны, как в том, что ее военные умеют использовать, так и в более современном, эффективном вооружении, которое требует быстрой подготовки, и Запад может предложить им такую военную подготовку.

В том же, что касается условий прекращения нынешней операции на Украине, Карис заявил о том, что это возможно исключительно на условиях Украины, и Запад не должен заставлять Владимира Зеленского принимать «плохой мир».

«Мы не согласимся на мир, на который вынуждена будет пойти Украина, потому что на нее нацелены ракеты», — добавил президент Эстонии.