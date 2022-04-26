Москва, , 12:21 — REGNUM Прокуратура вскрыла многочисленные факты занижения в регионах нормативов и затрат на бесплатную медицинскую помощь. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

«Вскрыты многочисленные факты занижения в регионах нормативов и затрат, необходимых для её бесплатного оказания», — заявил Краснов.

«Например, в Забайкальском крае только по требованию прокуроров краевой бюджет на текущий год включено необходимое дополнительное финансирование программы в размере 1,8 млрд рублей. В Республике Мордовия почти полмиллиарда рублей. Сохраняется множество нарушений при обеспечении больных жизненно важными лекарствами», — указал он.