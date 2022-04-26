Стокгольм, , 12:23 — REGNUM Швеция получила от Великобритании и США конкретные гарантии безопасности, которые будут действовать после того, как скандинавская страна подаст заявку на членство в НАТО. Об этом со ссылкой на свои источники в канцелярии правительства Швеции 25 апреля написала газета Aftonbladet.

Стокгольм. Швеция

Отмечается, что речь идет о военном присутствии двух стран на территории Швеции и интенсификации военных учений.

По словам источника газеты Aftonbladet, канцелярия правительства Швеции уже исходит в своем анализе ситуации из того, что Швеция на практике будет рассматриваться как полноправный член НАТО уже вскоре после подачи заявления.

Другой источник утверждает, что правительство было раздражено сообщением СМИ о том, что крупные западные страны не дали Швеции никаких гарантий безопасности, что может привести к расколу и неопределенности внутри «Социал-демократов».