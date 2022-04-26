Сеул, , 12:22 — REGNUM Медики в Южной Корее выступили против отмены масочного режима. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской медицинской ассоциации.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

В заявлении ассоциации, опубликованном 26 апреля, говорится, что ежедневно в стране фиксируются десятки тысяч новых случаев заражения коронавирусом, который представляет серьёзную опасность для групп риска.

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В связи с этим медики требуют пересмотреть план полной отмены масочного режима, который, по их мнению, является базовой мерой обеспечения личной безопасности.

Они также рекомендовали правительству подготовить меры противодействия возможным новым волнам заражения, указали на необходимость организации экспертного обсуждения данного вопроса, внедрения системы добровольного карантина при наличии симптомов заражения, а также обеспечения достаточного объёма пероральных препаратов от COVID-19.