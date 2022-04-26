Дераа, Сирия, , 12:28 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Сирии провели серию арестов в провинции Дераа на юге страны. Об этом 26 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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По данным журналистов, антитеррористическая операция прошла в районах Дераа-аль-Махата и Малихи. В ходе операции были задержаны местные жители, подозреваемые в сотрудничестве с террористическими группировками.

Также военные разыскивают контрабандистов, занимающихся транспортировкой наркотиков на территорию Иордании и дезертиров из рядов правительственных войск.

Ранее спящие ячейки ряда террористических группировок организовали серию нападений на гражданское и военное руководство провинции Дераа.