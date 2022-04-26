* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:21 — REGNUM В афганской провинции Бамиан разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала Асгара Юсефи, управляющего отелем «Галгала».

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники сообщили газете «8 Собх», что радикалы арестовали его по обвинению в хранении оружия в здании отеля. По словам собеседников издания, неизвестный сообщил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что в отеле хранится оружие, однако родственники Юсефи отвергают эти обвинения.

Ранее в Бамиане были арестованы губернатор 1-го уезда Якавланг Мухтар Ахмади, его помощник маулави Мехди, бывший начальник разведывательной службы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции, глава офиса Национальной партии и ещё три человека.

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не предъявили публичных обвинений никому из задержанных, а судьба губернатора-хазарейца и других задержанных неизвестна.

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Сообщается, что в последнее время количество арестов увеличилось. На днях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовала врача из уезда Дах Салах провинции Баглан.