Курск, , 12:20 — REGNUM В Курской области в колонне «Бессмертного полка» пронесут портреты российских военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Акция «Бессмертный полк» в Петербурге Валентин Илюшин © ИА REGNUM

По данным администрации, с таким предложением выступил ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Курска Анатолий Щербаков.

Шествие «Бессмертного полка» в Курске пройдёт по улице Ленина от площади Перекальского до Красной площади. Колонна начнёт движение в 13:00. Для обеспечения безопасности будут установлены рамки металлодетекторов. До шествия «Бессмертного полка» по проспекту Победы пройдут пешие колонны войск Курского гарнизона.