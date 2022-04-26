Пермь, 26 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Пермском крае в больницы за последние сутки, 25 апреля, поступил 51 пациент. Это на 35 случаев госпитализаций больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В больницах лечатся 427 пермяков. Из них в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 366 129 заражений коронавирусом, из них 170 случаев – 25 апреля. Число жертв заболевания достигло 8755. Выздоровели 355 833 человека.