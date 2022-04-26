Самара, 26 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Директора предприятия обвинили в уклонении от уплаты крупной суммы налогов в Самарской области. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, обвиняемый генеральный директор ООО ТК «Олми-2000» умышленно занижал суммы налогооблагаемого оборота организации путем заключения фиктивных договоров с фирмами, не имеющими достаточного количества сотрудников и основных средств, которые необходимы для исполнения взятых на себя обязательств.

В материалах дела указано, что содержащие недостоверные сведения декларации были предоставлены в налоговые органы.

«Была создана схема получения незаконной налоговой выгоды при отсутствии реальных хозяйственных операций. В результате указанных противоправных действий обвиняемого бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 38 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.