Усть-Кут, Иркутская область, 26 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Власти Иркутской области известили 26 апреля о восстановлении проезда по автодороге Усть-Кут – Уоян, которую размыло талыми водами.

Правительство Приангарья Восстановлена размытая автодорога Усть-Кут – Уоян

Специалисты Казачинско-Ленского филиала Дорожной службы Иркутской области и ОАО «Новые дороги» планируют полностью завершить восстановление дороги 29 апреля. На место проведения работ по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева приехала директор Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина.

В Казачинско-Ленском районе планируется провести капитальный ремонт автодороги Усть-Кут – Уоян на отрезке с 182 по 192 км. Для него разработана проектная документация, она направлена на экспертизу. Требуют капитального ремонта два мостовых перехода через реки Балдахинья и Окукихта.

Как сообщало ИА REGNUM, ликвидация последствий наводнения, произошедших на территории Иркутской области летом 2019 года в Тулуне находится на особом контроле Минстроя России. На данный момент построено социальное жилье, проводится строительство и реконструкция социальных объектов.

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